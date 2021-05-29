عاجل.. حريق هائل في 4 مصانع كبرى بالمنوفية والدفع بـ27 سيارة إطفاء

نشب حريق هائل، قبل قليل، في 4 مصانع بمدينة «بركة السبع»، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.

حريق هائل في مصانع ببركة السبع

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في 4 مصانع كبيرة، للشيبسي والأحذية، وتم ادظفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل..