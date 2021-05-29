عاجل.. حريق هائل في 4 مصانع كبرى بالمنوفية والدفع بـ27 سيارة إطفاء
كتب:
إبراهيم الديهي
10:46 م | السبت 29 مايو 2021
سيارات الإطفاء تصل لمكان الحريق في بركة السبع
نشب حريق هائل، قبل قليل، في 4 مصانع بمدينة «بركة السبع»، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين.
حريق هائل في مصانع ببركة السبع
وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحريق نشب في 4 مصانع كبيرة، للشيبسي والأحذية، وتم ادظفع بعدد 27 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
وسنوافيكم بالتفاصيل..