إصابة طفلة بخرطوش في وجهها خلال حفل زفاف ببورسعيد

أصيبت طفلة بطلق ناري «خرطوش»، في الوجه خلال وجودها، مساء أمس السبت، في حفل زفاف بحي الزهور الشعبي ببورسعيد، بعد أن أطلق أحد المدعوين النار في الحفل ابتهاجا مجاملة للعروسين بالزفاف رغم تحذيرات رجال الأمن والحملات الأمنية والتوعوية المستمرة لمنع استخدام الألعاب أو الأسلحة النارية.

وتحول الزفاف إلى حزن على الطفلة المصابة خاصة بعد أن نقلها أهلها إلى المستشفى لإنقاذها، الأمر الذى أثار استياء أهالى بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبين بتوقيع أقصى العقوبة لاستخدام الأسلحة والألعاب النارية فى الحفلات، خاصة بالأحياء الشعبية لمنع إصابة المشاركين بها.

نقل الطفلة المصابة لمستشفى السلام

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول الطفلة «ريتاج محمد وليد فياض»، 9 سنوات، إلى مستشفى آل سليمان التخصصى مصابة بطلق نارى فى الوجه وتم تحويلها إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحى الشامل لإسعافها.

التحريات: أحد حضور الحفل أطلق النيران

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائى الأولية بمديرية أمن بورسعيد، أن الطفلة كانت مع أسرتها فى حفل زفاف بمساكن على بن أبى طالب بحى الزهور، وأطلق أحد الحضور عيارا ناريا من سلاح فرد خرطوش فأصاب الطفلة.

وأوضحت التحريات أن الأهالى أسرعوا فى نقل الطفلة إلى المستشفى لإنقاذها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم بإطلاق النار واستكمال التحريات كما طلبت النيابة التقرير الأولى لحالة الطفلة الطبية واستكمال التحقيقات مع أسرتها والمشاركين فى الحفل.

إطلاق النار عادة سيئة فى الحفلات بالأحياء الشعبية

يذكر أن سكان الأحياء الشعيبة خاصة القادمين من القرى المحيطة ببورسعيد يحرصون على إطلاق الأعيرة والألعاب النارية فى الحفلات الشعبية لتقديم التحية لأصحاب الحفلات خاصة الزفاف والخطوبة، ويعتبرونها مجاملة رغم خطورتها وملاحقة رجال الأمن لهم والتحفظ على الأسلحة والألعاب النارية.