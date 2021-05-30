«لجنة مكافحة كورونا»: توقعات بانخفاض حدة الموجة نهاية الشهر المقبل

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن هناك ارتفاعا كبيرا في معدلات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات، وتوقعات بالانخفاض خلال هذا الأسبوع أيضا.

وحذر «النادي» من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية؛ لأنها ما زالت هي الحل أمام فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا هو العدو الأول أمام المنحنى الوبائي وارتفاع الإصابات.

توقعات بانكسار حدة الموجة على نهاية الشهر المقبل أو منتصفه

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك توقعات بانكسار حدة الموجة على نهاية الشهر المقبل أو منتصفه، مطالبا المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن جميعها آمن وفعال، متسائلا: «ليه خايفين؟.. اللقاح مش هيمنع إصابتك بس هيخف حدة الأعراض لو جالك».

وطمأن الدكتور محمد النادي، المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، مؤكدا: «لم يعان أحد حتى الآن من ظهور أعراض غريبة، ولابد قبل أخذ اللقاح معرفة الطبيب بالحالة الصحية لمتلقي اللقاح حتى يستطيع تحديد اللقاح المناسب له ومع تاريخه المرضي».

الإسراع في حجز لقاح كورونا

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة «الصحة» المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، مشددة على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية حيال أي منشأة تروج لتطعيم المواطنين.