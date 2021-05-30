النقل: «آيرون مان» ستخرج بشكل يليق بمصر

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّه جار تطوير الطريق الدائري في الغردقة استعدادا لبطولة آيرون مان العالمية للدراجات، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنّ البطولة ستقام على جميع طرق البحر الأحمر، التي ستكون جاهزة لفعاليات البطولة قبل بدايتها بشهرين.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بديوان عام الوزارة، لإعلان إطلاق وزارة الشباب والرياضة، مشروع «آيرون مان» للدراجات بمحافظة البحر الأحمر، أنّ مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، كما أنّ تنظيم بطولة آيرون مان للدراجات يعمل على تنشيط السياحة بالغردقة خلال فعاليات البطولة، وأنّ الوزارة عازمة على تقديم كل الدعم لوزارة الشباب والرياضة، حتى تخرج البطولة بشكل يليق بجمهورية مصر العربية، قائلا: «مصر هتفضل أد الدنيا».

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أنّ مصر تستضيف بطولة آيرون مان العالمية للدرجات، حيث تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في نوفمبر 2021، ويتنافس بها نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهي بطولة مؤهلة لبطولة العالم بنيوزيلندا.