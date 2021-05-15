في ثالث أيام العيد.. محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت مدن بنها وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة منظومة النظافة، والحالة بالشوارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وفي ظل قيام المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

شملت الجولة المرور على مدن بنها وقليوب وغرب شبرا الخيمة، واستهل المحافظ الجولة بمدينة بنها، حيث تم المرور على شوارع المدينة للتأكد من عدم وجود أي تراكمات للقمامة وتواجد العمال ونوبتجيات العمل بالشوارع.

وأكد المحافظ على استمرار تواجد حملات النظافة والإشغالات طوال أيام العيد، كما تفقد الكورنيش والحدائق العامة، وتأكد من الإغلاق الكامل وعدم تواجد المواطنين بتلك الأماكن، حفاظاً على الصحة العامة، وذلك تنفيذاً لحزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد الطريق الزراعي بقليوب، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة حملة لنظافة الطريق الزراعي من تراكمات الأتربة على جانبي الطريق، وتهذيب الأشجار، ومراجعة أعمدة الإنارة، ودهان البلدورات، ووجه المحافظ بزيادة عدد العمالة واستمرار رفع القمامة بانتظام من شوارع المدينة.

كما وجه محافظ القليوبية بتنفيذ حملة لنظافة نفق غبور من تراكمات الأتربة، ومراجعة الإنارة داخله، كما تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ بزيادة المعدات والعمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من إزالة المنازل المتعارضة، وتسليم الموقع للشركة القائمة على أعمال التوسع في أسرع وقت.

ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق التام مع كل الأجهزة والعمل بدقة وحذر شديد أثناء الإزالة، حفاظاً على أرواح المواطنين في المنازل المجاورة، مطالباً أيضاً بمتابعة صرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها.

ورافق المحافظ في الجولة اللواء طلعت منصور، رئيس مدينه شبرا الخيمة، ومجدي نجاح، رئيس مدينه قليوب، وياسر إبراهيم، نائب رئيس مدينة بنها.