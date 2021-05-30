غلق كافتيريات وتحرير غرامات لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالشرقية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق، بالاشتراك مع الجهات الأمنية، حملات يومية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة، ما أسفرت عن تشميع «كافيهين» بمنطقة امتداد طلبة عويضة وڤلل الجامعة، وتشميع مطعمين بمنطقة الإشارة، وتحرير محاضر ضد المخالفين.

كما رفعت الأجهزة 65 حالة إشغال، ممثلة في حواجز حديدية وخشبية ولافتات وكراس وترابيزات وغيرها بمناطق المرور، وذلك لإعادة الانضباط للشوارع.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر من غلق كافتيريتين تابعتنن للوحدة المحلية بقصاصين الأزهار، وتحفظت على 15 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتحرير 5 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية، ومصادرة شيشتين من المقاهي والكافيهات المخالفة للحد من إنتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بتغريم 31 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة الواقية، كما قامت رئاسة المركز من ضبط 19 شيشة داخل كافيهات ورفع 7 كراس إشغال طريق، وتم تحرير محاضر للمخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في تكثيف حملاتها اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف تلك الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.