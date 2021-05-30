جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب 73 آيفون إلى داخل البلاد

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة عبدالعظيم حمادة عبدالعظيم مدير الإدارة، محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة الدولي تحبط تهريب هواتف محمولة

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة العربية رقم G9620 القادمة من الشارقة، اشتبه حسام سليمان مأمور اللجنة الجمركية في راكبتين سودانيتي الجنسية، حاولتا استغلال الزحام للخروج مسرعتين من صالة الوصول.

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أجابتا بالنفي، وجرى تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X Ray بمعرفة علي الشرقاوي مأمور الفحص فلم يتم ملاحظة وجود شيء.

وبالعرض على مصطفى دوله مدير الحركة، قرر تكليف نهى مصطفى لتفتيشهما ذاتيا، فتبين وجود 37 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الأولى و36 هاتف محمول ماركة آيفون مع الراكبة الثانية، بإجمالي 73 هاتف محمول مخبأة على جسم الراكبتين.

وتكون فريق العمل المساعد، علي الشرقاوي مأمور الجمرك، وعلي فهمي بالأمن الجمركي، وقرر عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 15 و16 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي، حيث تطبق سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.