«الجيزاوي» يستقبل فريق الاعتماد البرامجي لكلية تربية بنها

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فريقا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور صلاح شريف عبدالوهاب بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، والدكتورة وفاء يسري إبراهيم بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، والدكتور أحمد صابر محمود بكلية الآداب جامعة أسيوط، بحضور الدكتور إيمان عبدالحق عميد كلية التربية، والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، في إطار إجراءات تقدم كلية التربية لاعتماد 4 برامج أكاديمية.

وقال «الجيزاوي» إن كلية التربية بالجامعة تعد أول كلية تستعد للاعتماد البرامجي، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدا في ملف الجودة واعتماد البرامج الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

من جانبها؛ قالت الدكتورة إيمان عبد الحق، إن الكلية تسعى لاعتماد 4 برامج جديدة، وهم إعداد برنامج معلم اللغة العربية، ومعلم اللغة الإنجليزية، ومعلم التاريخ، ومعلم الفلسفة والاجتماع.

وأشارت «عبدالحق» إلى أن زيارة اليوم، تستهدف التأكد من استيفاء الكلية لمعايير اعتماد برنامجي إعداد معلم اللغة الإنجليزية، وإعداد معلم الفلسفة والاجتماع من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

يذكر أن زيارة الاعتماد لبرنامج إعداد معلم اللغة العربية، وإعداد معلم التاريخ ستبدأ غدا الإثنين، وتنتهي فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

في وقت سابق؛ كرم مجلس جامعة بنها في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور كريم الدش الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا، تقديرا لجهوده وما قدمه خلال فترة عمله مديرا أكاديميا لمقر جامعة بنها بالعبور، وإسهاماته في المرحلة الأولى لتشغيل المقر واستقبال الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع، وشرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

ووجه الجيزاوي خلال الجلسة التهنئة للدكتور حازم عليوة نائب المدير الأكاديمي، لتطوير البرامج لتوليه مهام القيام بأعمال المدير الأكاديمي لمقر جامعة بنها بالعبور.