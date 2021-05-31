روشتة وقائية لـ«الصحة» للتعامل مع الضيوف منعا لتفشي كورونا

تقدم وزارة الصحة والسكان، «روشتة» علاجية للمواطنين خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة المواطنين ورغبة الوزارة في الحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وذكرت الوزارة في منشور توعوي لها، أنَّه في حال استضافة أحد الأشخاص في المنزل لابد من اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الإجراءات الاحترازية لاستقبال الضيوف في المنازل

وحددت وزارة الصحة، الإجراءات الاحترازية في ضرورة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وتطهير الأسح وغسل الأيدي باستمرار، وعدم الأحضان والتقبيل والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وقالت وزارة الصحة، إنَّه في حال إصابتك بفيروس كورونا احرص على تنظيف الأسطح المشتركة لمنع انتقال العدوى لبقية أفراد الأسرة، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع غرفة وزارة الصحة لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي من خلال إرسال كلمة «عزل» في رسالة إلى الرقم 1440.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكّدًا أنَّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة «الصحة» المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، مشددة على أنَّها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطعيم المواطنين، وستتخذ الوزارة الاجراءات القانونية حيال أي منشأة تروج لتطعيم المواطنين، محذرة من وجود قوافل لتطعيم المواطنين بالمنازل بلقاح كورونا، مشددة على أنَّ التطعيم يتمّ من خلال الوزارة والتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني فقط.