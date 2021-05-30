بحوث الصحراء تفحص درجة ملوحة التربة بجنوب سيناء لإنشاء 15 مزرعة جديدة

قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، إنه جرى التنسيق مع المهندس أشرف كمال، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، لعمل دراسة ميدانية لمناطق الاستصلاح الزراعي المتاخمة لمدينة طور سيناء، لتحديد محتوى ونسبة الأملاح بقطاعات التربة الممثلة لنوعيات الأراضي السائدة بالمنطقة.

تحديد المحاصيل الزراعية التي تتناسب مع درجة ملوحة التربة

وأكد رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، أن هذا الإجراء جاء استكمالًا لنتائج زيارة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة جنوب سيناء، والذي وجه خلالها بالتوسع في الزراعة، والتنسيق مع الدكتور عبدالله قاسم زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، لتحديد المحاصيل الزراعية التي تتناسب مع درجة ملوحة التربة التي سيجري الزراعة عليها، وحل المشكلات التي يعاني منها المزارعين.

الانتهاء من دراسة 15 قطاعا

وأوضح رئيس محطة جنوب سيناء، أنه جرى الانتهاء من دراسة 15 قطاع تربة بعد أخذ 45 عينة، لتحديد تركيز الأملاح في التربة، تمهيدًا للبدء في زراعة نحو 15 مزرعة.

وأشار إلى أن الخرائط الكونتورية لتوزيع الأملاح بدلالة التوصيلية الكهربية، أوضحت زيادة تركيز الأملاح في قطاعات التربة التي أخذ منها العينات، والتي تقع في اتجاه ساحل خليج السويس، وجرى التنسيق لإجراء مزيدًا من الدراسات الخاصة بالمياه، لتحديد التركيب المحصولي الذي تلائم مع هذه التربة، وتوفير المعلومات للمزارعين بالمنطقة، في إطار الدور الإرشادي للمحطات البحثية بالمركز.