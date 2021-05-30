6 أسباب لإضاءة «لمبة التلاعب» في عداد الكهرباء

يتساءل العديد من المواطنين عن أسباب إضائة «لمبة» باللون الأصفر بالعداد الكهربائي «الديجيتال» أو مسبوق الدفع، وتعرف باسم «لمبة التلاعب»، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار. وحول هذا، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن 6 أسباب لإضاءة اللمبة والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهور الضوء الأصفر بها.

أولا- أسباب إضاءة اللمبة التلاعب:

1- فتح غطاء «روزتة توصيل الأسلاك» حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

ثانيا- الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوب لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

- بالنسبة للعداد مسبق الدفع، سيقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.

نصائح للتعامل مع العداد مسبق الدفع

- عدم التلاعب نهائيا في غطاء العداد كي لا يفصل العداد، إذ يتم تحرير محضر تلاعب بالعداد للمشترك.

- التأكد من وجود رصيد كافٍ حتى لا تنقطع الكهرباء فجأة، ويكون رصيد العداد في صفحة رقم 2 سواء في العداد الأسكرا أو الجلوبالترونكس.

- يعطي العداد إنذارات حالة وصول الرصيد لـ10 جنيهات، إذ تعطي لمبة الرصيد لون «أحمر» وهي أقصى لمبة على اليمين، وتعطي إنذارا آخرا حال انقطعت الكهرباء، ويتم وضع الكارت في العداد دون شحن ليعمل حتى الشحن.

- يفضل أن يشحن المستخدم في أول أسبوع من الشهر عند شريحة واحد، والشريحة تظهر في صفحة رقم 7 في العداد الجلوبالترونكس أو الأسكرا.

- يفضل توفير الطاقة قدر المستطاع آخر أسبوع في الشهر وذلك لأن المستخدم يكون على أعلى شريحة.