«الطمع وصل للمقابر».. تربي يقسمها وآخر استولى على جماجم ورفات موتى

الطمع والفساد والرغبة في الثراء السريع لم ترحم الأموات قبل الأحياء في محافظتي القليوبية والإسكندرية، وشهدت الأولى إلقاء مقاول 94 جمجمة ورفات لموتي في أسفل الطريق الحر بقليوب، وبالقرب من المحطة الوسيطة بمسطرد، للاستيلاء على مقابر الصدقة وبيعها بغرض الإتجار فيها، بينما شهدت الثانية قيام تربي بالاستيلاء على المقابر وتقسيمها وإعادة بيعها، استغلالا لعدم وجود مقابر وارتفاع أسعارها.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الواقعتين في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، حيث أكل المتهمون مال الأحياء وحق الأموات واعتديا على حرمة الموت، ليستوليا على مقابر الصدقة في القليوبية ومقابر المواطنين بالإسكندرية، لبيعها لحسابهم دون وجه حق، قبل أن يتم ضبطهما وفضح مخططهما وإعادة الشيء لأصله.

«تربي» الإسكندرية تعدى على مدفن بعامود السواري لبيعه لحسابه

في الإسكندرية؛ شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، برئاسة سحر شعبان رئيس الحي، حملة لمتابعة ومراقبة مدافن «عامود السواري - أم كبيببه»، وخلال المرور الميداني اليومي بالجبانات بنطاق الحي، تبين قيام أحد التربية بجبانات عامود السواري بأعمال تقسيم مدفن بحائط من الطوب، استعدادا لإعادة بيع الجزء الذي اقتطعه من المدفن الأصلي دون وجه حق وبالمخالفة.

على الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية والجهات المسئولة، وجرى إزالة الحائط الذي تم بناؤه وإعادة المدفن لأصله، وتحرير محضر بالواقعة بقسم كرموز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التربي الذي قام بالمخالفة.

وأكدت رئيس الحي أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من يخالف ويعبث بحرمة الموتى ويضر بالأهالي والمواطنين.

«مقاول» القليوبية هدم مقابر الصدقة وألقى بـ94 جمجة في مقالب القمامة وأسفل الطريق الحر

وفي القليوبية، تحجر قلب مقاول بمساعدة متعهد نظافة، وقام بارتكاب جريمة نكراء بالاستيلاء على مقابر الصدقة بمنطقة دمنهور شبرا دون مراعاة لحرمة الموتى أو قدسية الموت، بل وصل الأمر لإلقاء جماجم ورفات الموتى في الشوارع ومقالب القمامة وأسفل الطرق العامة، وهي الواقعة التي كشفها موظف أثناء عودته من عمله، وخلال عبوره أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بشبرا الخيمة، حيث وجد كمية من الجماجم والرفات وعظام الموتى ملقاة، واستغاثة بالمسئولين ليكتشفوا الجريمة الشنعاء، والتي كان بطلها مقاول استولي على مقابر الصدقة بشبرا، وألقى الجماجم والرفات في أسفل الطريق الحر بقليوب، وبالقرب من المحطة الوسيطة للقمامة بحي شرق شبرا الخيمة.

ووصل الحصر النهائي للجماجم والرفات إلى 94 جمجمة، وإلقاؤها في حي شرق شبرا وأسفل الطريق الحر بقليوب، وأعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، أنه تم نقل الرفات والجماجم التي عثر عليها ملقاة أسفل الطريق الحر بقليوب، وأرشد المقاول المتهم بنقلها لمكان آخر بجوار المحطة الوسيطة بمسطرد في حي شرق، وتم نقل الرفات والجماجم والعظام المعثور عليها بسيارات نقل الموتى، وعدم استخدام السيارات النقل أو سيارات الحي، خلال دفنها مرة أخرى بمقابر الصدقة بشبرا، طبقا لقرار النيابة العامة، وجرى إعادة تكفينها ودفنها من جديد.