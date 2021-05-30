اتهام مستشفى خاص بالتسبب في وفاة فتاة أثناء عملية تكميم بسبب «حقنة بنج»

تقدمت أسرة فتاة بمدينة طنطا، ببلاغا تتهم فيه مستشفى خاص بطنطا، بالتسبب في وفاتها في أثناء إجرائها لعملية تكميم معدة.

وقالت أسرة الفتاة الضحية، إن ثلاثة أطباء بينهم طبيب تخدير، تسببوا في وفاتها، بسبب «حقنة بنج» عن طريق الخطأ.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا، باتهام أسرة الفتاة «ش. ا. ه»، 24 عامًا، ثلاثة أطباء بينهم طبيب تخدير، بالتسبب في وفاة الفتاة.

وأكدت أسرة المتوفية في المحضر رقم 3785 قسم ثان طنطا، والمقيد 680 لسنة 2021 حصر تحقيقات، ضد «محمد. س. ح»، طبيب، و«حسام. ب» جراح، و« شادي. ش»، طبيب تخدير، بالتسبب في وفاتها عن طريق «حقنة بنج خطأ»، أُعطيت لها خلال إجراء عملية تكميم، ما أدى إلى حدوث مضاعفات لها نتج عنها الوفاة.

وأوضحت الأسرة، أن الضحية ظلت في العناية المركزة 35 يوما حتى توفت اليوم، نتيجة الإهمال الطبي بالمستشفى.

وفي وقت سابق؛ شيع أهالي «عزبة المدرسة»، التابعة لقرية «برما»، بدائرة مركز طنطا، جثمان الشاب «محمد بركات»، الذي توفى أمس الأحد في حادث سير، قبل 24 ساعة من حفل خطوبته.

وأدى أهالي العزبة صلاة الجنازة على جثمان الشاب أمام المقابر، في مشهد مهيب، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووسط حالة من الحزن الشديد، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر العائلة.

وأشار أهالي العزبة إلى أن الشاب كان عائدًا من رحلة لتوزيع دعوات حفل خطوبته على المعازيم، والتي كانت مقررة اليوم، غير أنه أصيب في حادث سير على طريق «طنطا - برما»، وتم نقله إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة، أمس، وتم دفنه اليوم، معبرين عن حزنهم الشديد لما أصاب العزبة من وجع وألم على فقدان أحد شباب العزبة، حيث كان يتصف بحسن الخلق والسيرة الطبية.