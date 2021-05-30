اختلفت اللغات والفعل واحد.. برازيلي ومضيف طيران يتحرشان ببائعة ومذيعة

واقعتا تحرش بفتاتين تداولهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، اختلف الأسلوب في كل واقعة منهما، لكن النتيجة كانت هي خدش حياء المجني عليهما قولا وفعلا، الأولى في رأس سدر على يد مضيف طيران بإحدى شركات الطيران، والثانية على يد طبيب برازيلي ومدون شهير، في الأقصر.

تعددت أساليب التحرش وخدش الحياء، كما تعددت اللغات والثقافات إلا أن النتيجة كانت واحدة، فعل بغيض وفاحش، والنهاية هي الوقوع في يد الشرطة وتحت طائلة القانون.

الواقعة الأولى

الواقعة الأولى كانت ضحيتها مذيعة شهيرة، قصدت أحد شواطئ رأس سدر بجنوب سيناء، للاستجمام بعيدا عن ضوضاء القاهرة وضغوط العمل، وبينما كانت على الشاطئ، فوجئت بأحد الأشخاص وهو شاب فى العقد الرابع من العمر، يقترب منها ويحاول مغازلتها، قبل أن تصده وترفض الاستجابة لمحاولاته المستمرة.

فعل فاضح

ولما سأم المتهم من عدم استجابة المجني عليها لمحاولاته، اختار حلا بديلا تمثل، في التعري والقيام بفعل فاضح أمامها، وهو ما تمكنت من توثيقه وتصويره عدة صور، ثم استغاثت بمرتادي الشاطئ، الذين تمكنوا من القبض عليه، وسلّموه للشرطة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

الواقعة الثانية

الواقعة الثانية لا تقل ضراوة عن الأولى، حيث استغل الفاعل عدم معرفة ضحيته باللغة التي يتحدث بها، ليقوم بفعلته من أجل ربح مادي ومشاهدات على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انقلبت عليه حسرات.

وتتلخص أحداث الواقعة حينما دخل المتهم وهو طبيب برازيلي شهير وله حساب على منصة «تيك توك» يتابعه قرابة مليون شخص، دخل إلى «بازار» في الأقصر، لشراء ورق بردي، إلا أنه بدأ في تفعيل فيديو وظهر خلاله يتحدث مع الفتاة البائعة، بألفاظ جنسية صريحة، مستغلا عدم معرفتها باللغة البرتغالية.

حالة غضب

وتسبب الفيديو فى حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملات تطالب بمحاسبته، حتى تمكنت وزارة الداخلية من رصد انتشار الفيديو، وتمكنت من تحديد هويته ومكان تواجده، كما حددت هوية المجني عليها، وألقت القبض عليه، وحررت محضرا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معه.