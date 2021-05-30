«الوزراء»: 2.1 مليون مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الآن

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 2.1 مليون مواطن مصري حصلوا على جرعة لقاح كورونا حتى الآن، بينما حصل على جرعتي اللقاح مكتملين حوالي 325 ألف مواطن، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بالفعل تطبيق التطعيم الفئوي باللقاحات، موضحا أن الفترة المقبلة سيتم إرسال سيارات تطعيم أمام مكاتب البريد، بغرض تطعيم من يذهب إلى تلك المكاتب من كبار السن للحصول على المعاش الخاص بهم، مشيرا إلى أن هذا يعد استهدافا فئويا.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن من أمثلة الاستهداف الفئوي التي ستقوم به الدولة أيضا، هو تطعيم المدرسين وأساتذة الجامعات، خاصة المشاركين منهم بأعمال الامتحانات، مصرحا أن كل المدرسين وأساتذة الجامعات المشاركين بتلك العمليات جارٍ حاليا تطعيمهم بلقاحات كورونا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه مع الوقت ستتوسع عملية الاستهداف الفئوي بالتطعيم لتشمل وزارات أخرى، كاشفا أن هناك استهدافا فئوي أخر حدث في الفترة الأخيرة، يعكس مدى وعي القطاع الخاص المصري، موضحا أن كل أصحاب المصانع الخاصة تقريبا تقدموا بطلبات لتطعيم بهذه المصانع، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لأعداد كبيرة منهم.

وواصل: «بل إن بعضهم سارع بدفع مبالغ تبرعات كبيرة ضمن حملات شراء اللقاحات، تفوق حتى قيمة اللقاحات التي سيتلقاها العاملون بمصانعهم».

وصرح «سعد» بأنه وفقا لحديث وزيرة الصحة المصرية اليوم خلال اجتماع لجنة مواجهة أزمة كورونا، فإن عدد من حصل على الجرعة الأولى من اللقاح حوالي 2.1 مليون مواطن، بينما حصل على جرعتي اللقاح مكتملين حوالي 325 ألف، موضحا أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح حاليا على مستوى الجمهورية بلغ 403 مراكز، مشيرا إلى أن الطاقة القصوى التي تستطيع مصر حاليا تطعيمها بشكل يومي حوالي 110 آلاف مواطن، معلنا أن الدولة تستهدف رفع الطاقة القصوى اليومية إلى نصف مليون مواطن يوميا.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى هدف طموح يتمثل في تطعيم 50% من جملة الشعب المصري، موضحا أن هناك هدفا مبدئيا في الوصول إلى تطعيم كل هؤلاء بحلول نهاية هذا العام، مؤكدا أن ما سيساعد على تحقيق هو إقبال المواطنين على اللقاحات، الذي تحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن أن مصر خلال شهر يونيو سيكون لديها 7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا، 4 ملايين منها ستصل إلى مصر من شركتي سينوفارم وسينوفاك الصينتين، بالإضافة إلى 3 ملايين جرعة تصنيع محلي مصري، مشيرا إلى أنه إذا نجحت مصر في مضاعفة هذا الرقم وتحصلت على 14 مليون جرعة خلال شهر يوليو، فتستطيع وقتها بقدرة من الثقة في الوصول إلى معدل تطعيم نصف مليون مواطن يوميا.