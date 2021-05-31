«آبل» تطرح سماعات «إيربود» بتصميم جديد

ستمثل قاعدة سماعات الأذن «إيربود» الجديدة من شركة «آبل Apple»، أول تحديث للمنتج منذ مارس 2019، وستضيف تصميمًا جديدًا يعكس في الغالب تصميم «إبربود برو»، حيث تستعد شركة «آبل Apple» لتجديد أجهزة «إيربود» للمبتدئين لهذا العام، والجيل الثاني من «إيربود برو» للعام المقبل، وفقًا لمصادر بالشركة لموقع «The Verge».

وستأتي سماعات الأذن بحافظة جديدة وسيقان أقصر تخرج من أسفل كل منها، وحينما سيأتي الطرح الجديد العام المقبل، سيكون أول تغيير لهذا المنتج منذ أكتوبر 2019 وسيشمل أجهزة استشعار حركة محدثة مع التركيز على تتبع اللياقة البدنية.

وأفادت بلومبرج نيوز في عام 2020 أن شركة «آبل Apple» كانت تهدف في السابق إلى إطلاق «إيربود برو» الجديدة في وقت مبكر من هذا العام.

وسيعزز تحديث مجموعة سماعات الأذن اللاسلكية من قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والاكسسوارات في الشركة، والذي نما بسرعة حتى أصبح يمثل الآن أكثر من 30 مليار دولار في الإيرادات السنوية، بما يتجاوز 10% من إجمالي المبيعات.

كان آخر طرح للأجهزة المتعلقة بـ «إيربود» من شركة «آبل Apple»، هي سماعات «إيربود ماكس» فوق الأذن في ديسمبر، وحصل هذا الزوج البالغ 549 دولارًا على انتقادات بسبب الأخطاء وسعره المرتفع، على الرغم من نقاوة صوته.

كجزء من استراتيجية المنزل والصوت والملحقات الأوسع نطاقًا في شركة «آبل Apple»، بدأت الشركة أيضًا في التطوير المبكر لمكبر صوت «HomePod» بشاشة مدمجة، بالإضافة إلى جهاز يجمع بين ميزات «HomePod» وكاميرا «FaceTime» و«Apple TV».

وبالنسبة إلى سماعات الأذن الجديدة، اختبرت شركة «آبل Apple» أيضًا تصميمًا أصغر يزيل السيقان، حيث سيظهر هذا المظهر لأول مرة على سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة التي تحمل علامة «Beats» والتي من المقرر الإعلان عنها الشهر المقبل.