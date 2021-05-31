كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط وخطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والروضة إلكترونيا، والذي يأتي ضمن منصة إلكترونية واحدة جرى تخصيصها لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال بوابة مركز المعلومات الخاص بالوزارة، ويبدأ التقديم صباح غد الثلاثاء الموافق 1 يونيو ويستمر حتى نهاية شهر يونيو، لافتة إلى أنّ التقديم إلكترونيا، ويتاح لولي الأمر تعديل رغبات التقديم في أي وقت قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم، ويمكنك الدخول على الرابط من هنـــا.

التقديم للصف الأول الابتدائي والروضة إلكترونيا وينتهي بنهاية يونيو

وأضافت الوزارة، أنّ رابط وخطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والروضة إلكترونيا، ويمكن أولياء الأمور التقديم للمدارس الرسمية واللغات لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في مختلف محافظات الجمهورية، مشددة على أولياء الأمور بكتابة بياناتهم وبيانات الطالب بدقة شديدة واتباع التعليمات الصادرة بشأن أعمال التقديم.

وتابعت الوزارة أنّه بعد انتهاء خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي والروضة، سيتم تشكيل لجنة لاستلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين إلكترونيا بالمدارس، مؤكدة أنّه سيتم إعلان نتيجة القبول على نفس الرابط، وبعد إعلان النتيجة يتجه ولي الأمر إلى المدرسة لتسليم بعض الأوراق المطلوبة.

التقديم للصف الأول الابتدائي والروضة إلكترونيا ويتاح تعديل الرغبات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ كل مدرسة سضيف بيانات الطلاب على قاعدة البيانات الإلكترونية من خلال الاستمارة الإلكترونية التي تم التقدم بها، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الأول الإبتدائي، وسيتم تحويل المسؤول بالمدرسة للمساءلة القانونية حال إخلاله بإدخال جميع بيانات الطلاب المتقدمين.

وفي سياق منفصل، كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في مختلف المحافظات عن أنّه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال شهر يونيو، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا في المدارس، وسيتم إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية قبل دخول اللجان الامتحانية.