عاجل.. «الصحة» تعلن ضوابط جديدة لاستخدام الكورتيزون والمضادات لمرضى كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنّ بروتوكول العلاج الجديد لمصابي فيروس كورونا لم يشهد حذف أي أدوية، لكن جرى وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاستخدام أدوية معينة مثل الكورتيزون والمضادات الحيوية.

وتابع حسني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنّ بروتوكول علاج كورونا لا يصيب المريض بالفطر الأسود، لكن الاستخدام الخاطئ للأدوية هو السبب، مشيرا إلى إضافة مجموعة من الأدوية لبروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، جرت الموافقة عليها عالميا.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، أشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى أنّ المنحني الوبائي يشهد حالة من الاستقرار في أعداد الإصابات والوفيات، وهناك انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات خلال الفترة القليلة الماضية، ومتوقع انخفاض الأعداد بعد أسبوعين من الآن، لذلك لابد من اتخاذ الحذر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لاتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية، وخصصت الوزارة للمواطنين خط ساخن 105 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن أي فيروسات أو أمراض والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.