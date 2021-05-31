تفقده رئيس الوزراء اليوم.. 10 معلومات عن قصر محمد علي في شبرا

تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قصر محمد علي بشبرا بعد انتهاء أعمال ترميمه وإعادته لرونقه، والتي بدأتها وزارة الآثار في 2015 عقب التفجير الذي استهدف مديرية أمن القليبوية وتسبب في تضرر أجزاء من القصر.

«الوطن» ترصد تسع معلومات عن تاريخ القصر، وما تعرض له من سرقات، وما طاله من إهمال، قبل ترميمه ليعود لكامل هيئته.

- - القصر بدأ بناءه في يناير 1809 ميلاديا، حيث بني القصر على مراحل استمرت حوالي 13 عاما، ابتداء من عام 1808 م حتى عام 1821.

- اختار محمد علي له موقعا على شاطئ النيل في منطقة شبرا مساحته 50 فدانا في متسع من الأرض، يمتد إلى بركة الحاج، واستولى فيه على عدة قرى وإقطاعيات، وبدأ بناء قصره، وغرس في أرضه البساتين والأشجار.

- سقط سقف القصر بعد انتهاء بنائه في مايو 1809، فأعيد بناؤه في 1812 م، وأنشأ محمد علي عدداً من السواقى لتوفير المياه للقصر والحدائق.

-كان بناء القصر بداية شارع شبرا، وكان هدف محمد علي أن يحول هذا الشارع إلى مكان للنزهة والترويح خارج عاصمته مصر، وحتى يتحقق ذلك جاء القرار بأن يكون الشارع أعرض شوارع مصر في هذا العهد، وأكثرها استقامة.

- أشرف على عملية بناء القصر المشيد ذو الفقار كتخدا، وكانت عمائر القصر على نمط جديد لم تعرفه مصر من قبل، وساعدت المساحة الشاسعة للموقع الجديد على اختيار طراز معماري من تركيا.

- تعرض القصر لعدة شروخ وتصدع جزء من أرضيته وحوائط وأسقف السراي، خاصة الركن الشمالي الغربي والجناح الشمالي، إثر تفجير مبنى الأمن الوطني، الذي يبعد 500 متر عن القصر.

- آخر عملية ترميم للقصر كانت عام 2005، وكانت عملية ترميم معيوبة، حيث بدأ في السنوات التالية ظهور تصدع بعض الأجزاء في المبنى، وتبين ضرورة إعادة ترميم وتأهيل القصر، خاصة بعد تفجير مبنى أمن الدولة بشبرا سنة 2016، حيث بدأت أعمال الترميم في منتصف عام 2017، وتم تجهيز خطة لتطوير عدد من المبانى الآثرية بقيمة مليار و250 مليون جنيه وضعتها رئاسة الجمهورية.

- في 2009 سرق من القصر 9 لوحات لأسرة محمد علي، وهي لوحات الأمير إسماعيل، محمد علي باشا، زيبة هانم، الأميرة فاطمة إسماعيل، الوالي عباس حلمي، عزيز باشا عزت، الأمير محمد علي، وصورة لإحدى زوجات الخديوي إسماعيل، وجشم ألفت زوجة الخديوي إسماعيل.

- وصل إجمالى تكلفة ترميم القصر حتى الآن 194 مليون جنيه، مقسمة بين ترميم كشك الفسقية بملبغ 155 مليون جنيه، ومبنى سرايا الجبلاية بمبلغ 39 مليون جنيه.

- شملت أعمال الترميم أعمال التظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة الرخامية والأسقف الجصية المزخرفة للأروقة والحجرات، وأعمال فك أرضية البحيرة من بلاطات رخامية وكشافات الإضاءة وأعمال الميكانيكا والصيانة بنسبة ومعالجة ألواح الخشب الداخلية للأسقف.