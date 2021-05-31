كورونا تمنع دخول أسرة سعودية وراكب هندي لمطار القاهرة

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، دخول أسرة سعودية بسبب عدم حملهم تحليل «PCR» لأطفالهم، بالإضافة إلى راكب هندي بعد اكتشاف إصابته بالفيروس، فور وصولهم على رحلتين من الرياض وباريس، وقررت السلطات إعادتهم على نفس رحلتي الوصول.

المطار يمنع دخول دخول أسرة سعودية وراكب هندي

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: أن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، فحصوا 13 راكبا من جنسيات مختلفة وصلوا على متن رحلة الخطوط الفرنسية من باريس، فور وصولهم، حيث تبين إصابة راكب هندي بفيروس كورونا، على الرغم من حمله تحليل «PCR» سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخد مسحة منه على الجهاز الجديد المتواجد بالمطار، وبعد 10 دقائق تبين أنه مصاب بالفيروس.

وأضافت المصادر، أنه تم منع دخول عائلة سعودية أيضا وصلت على الطائرة القادمة من الرياض، وذلك لعدم حمل أطفالهم فوق الـ8 سنوات لتحليل «PCR».

السماح بدخول الركاب وعزلهم بصالات الترانزيت

وقررت سلطات الحجر الصحي عدم السماح بدخول الركاب المصابين، وتم عزلهم بإحدى صالات الترانزيت بالمطار، مع السماح بسفرهم على نفس الطائرتين، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

مصر للطيران تٌسير 57 رحلة جوية لمختلف دول العالم

وتسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم الاثنين، 57 رحله جوية بمعدل 42 رحله دولية إلى «واشنطن، تورنتو، عمّان، بيروت، بغداد، لاجوس، اكرا، الدوحه، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، لارناكا، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا ، إربيل»، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى «شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان»، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5077 راكب.