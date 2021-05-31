نشاط «الإسكان» بمدينة بني سويف الجديدة: استثمارات تصل لـ2.2 مليار جنيه

مدينة بني سويف الجديدة.. تعد واحدة من المدن الجديدة الذكية، التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إقامة العديد من المشروعات، سواء سكنية، تجارية، صناعية، وغيرها من المشروعات.

وترصد السطور التالية، نشاط وزارة الإسكان والمرافق، داخل مدينة بنى سويف الجديدة، وذلك وفقًا لبيانات صحفية، والصفحة الرسمية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

نشاط «الإسكان» بمدينة بنى سويف الجديدة

- إجمالي استثمارات خطة تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية (صرف – مياه – كهرباء – طرق) بمدينة بني سويف الجديدة تقدر بـ2.2 مليار جنيه.

- تمّ وضع خطة التطوير والتأهيل للمنظومة بعد زيادة المساحة المخصصة والمخطط تنميتها للمدينة من 5 آلاف فدان لـ25 ألف فدان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يوازي 5 أضعاف المساحة المخصصة في بداية نشأة المدينة.

- تعد مدينة بني سويف الجديدة، ضمن مدن الجيل الثاني للمدن الجديدة.

- تبلغ مساحة مدينة بني سويف الجديدة 25135.8 فدان.

- يتمّ تنفيذ خطة تطوير وتأهيل مرافق الأحياء القديمة بالمدينة بالتوازي مع إمداد الأحياء الجديدة بالمرافق وتأهيل ورفع كفاءة وزيادة قدرة كافة المحطات لتستوعب التوسعات الجديدة.

- المستهدف زيادة نسبة الإشغال وتوفير أراض مرفقة لزيادة الاستثمارات بالمدينة.

- الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائياً في ري الغابات الشجرية والمعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة وتوفير المياه المنقاة.

- تعتمد خطة التطوير والتأهيل بمدينة بنى سويف الجديدة على عدة محاور، أهمها المحور الأول، وهو استكمال تأهيل وتطوير المرحلتين الأولى والثانية من محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي بطاقة 26 ألف م3/يوم.

- تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطاقة 26 ألف م3/يوم، لتصبح طاقة محطة المعالجة الثنائية 52 ألف م3/يوم.

- تطوير شبكات المياه والصرف وإنشاء محطة الري وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 278 مليون جنيه.

- تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم، وخطوط الطرد الخاصة بها بتكلفة 53 مليون جنيه، بهدف الاستفادة من المياه المعالجة ثنائياً في ري الغابات الشجرية المنفذة على مساحة 900 فدان، والغابات الشجرية المخطط تنفيذها على مساحة 5000 فدان.

- استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري المسطحات الخضراء داخل المدينة، وذلك للتخلص الآمن من مياه الصرف المعالج وتوفير المياه المنقاة.

- تشمل الخطة تنفيذ منظومة فصل الصرف الصناعي عن الآدمي لتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المعالجة ثنائيا وثلاثيا بقيمة تقديرية 800 مليون جنيه.

- تمّ الانتهاء من كل الأعمال الاستشارية.

- جار طرح الأعمال على 3 مشروعات بشكل منفصل، وهي الصناعات الخفيفة (شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد)، والصناعات المتوسطة (شبكات إنحدار ومحطة الرفع وخط الطرد)، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بنظام التشييد والتصميم.

- يتمثل المحور الثاني في سرعة إمداد الأحياء السكنية الجديدة بالمرافق (مياه – صرف – طرق فرمة) لـ7 أحياء جديدة، وهي (الحي السابع – الثامن - العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر – الرابع عشر)، والتي تضم أكثر من 8 آلاف قطعة أرض، وجارٍ التنفيذ حالياً حيث تقدر تكلفة المرافق لهذه الأحياء بـ827 مليون جنيه.

- يتمثل المحور الثالث، يتمثل في تأهيل وتطوير شبكتي الكهرباء والطرق بالأحياء السكنية القديمة ويشمل (تأهيل وتطوير شبكة الكهرباء والطرق بالحيين الرابع والخامس بتكلفة تقدر بـ165 مليون جنيه، وتأهيل وتطوير شبكات الطرق للأحياء السكنية الأول والثالث والمناطق الصناعية والطرق المحيطة بالمدينة من الواجهة الشرقية والغربية وتطوير وتحسيـن الصورة البصرية لواجهة المدينة بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه).