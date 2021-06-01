القاتل والمقتول «مجرمان».. قصة العثور على جثة في مقابر الإسماعيلية

جثة لشخص مجهول، عثر عليها الأهالي في إحدى المقابر الموجودة في محافظة الإسماعيلية، تلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بلاغًا بالعثور على الجثة، حيث تم العثور عليها في دائرة القسم لتتحرك قوة من رجال المباحث إلى موقع الجثة في محاولة للكشف عن ملابسات الواقعة.

التحريات تكشف التفاصيل

انتقلت قوة من رجال المباحث إلى المقابر، حيث العثور على جثة القتيل، وهناك بدأت رجال المباحث تحرياتها حول الواقعة، في محاولة للكشف عن ملابساتها، وتم الكشف عن هوية المجني عليه، واتضح أنه أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية مُسجلة لدى الأمن.

الأمن يناقش عاملا

التقت أجهزة الأمن في مكان العثور على جثة المجني عليه، بأحد العمال بذات المقابر، وبسؤاله ومناقشته قال إن ثمة مشاجرة نشبت بين المجني عليه وبين شخص آخر، بسبب خلافهما على أحقية كل منهما في العمل داخل المقابر، ما أدى إلى قتل أحدهما للآخر بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين».

الأمن يلقي القبض على الجاني

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الإسماعيلية من تحديد هوية القاتل، واتضح أنه أيضًا أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية لدى الأمن.

بتقنين الإجراءات اللازمة، وبعد عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، واقتياده إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

القاتل يعترف

بعد تضييق الخناق على المتهم، اعترف أمام رجال المباحث بجريمته، وأنه قتل المجني عليه أثناء مشاجرة حدثت بينهما، بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين»، وأرشد المتهم على مكان أداة الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تضمن اعترافات المتهم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهم، وأمرت بتشريح الجثة، وصرحت بدفنها.