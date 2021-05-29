لليوم الـ11.. استمرار البحث عن جثة طفل أشمون الغارق

واصلت فرق الإنقاذ النهري التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، عمليات البحث عن جثة الطفل عبد الرحمن طارق، الذي لقي مصرعه أثناء الاستحمام في نهر النيل بدائرة مركز أشمون، في محافظة المنوفية، وذلك لليوم الـ11 على التوالي، بعد الدفع بـ25 غواصاً، وعدد كبير من الكراكات، لمسح أسفل المياه، لإمكانية أن تكون جثة الطفل قد علقت في أدوات الصيد، التي يستخدمها الصيادون أسفل فرع النيل.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن» أن عمليات البحث مستمرة حتى الآن للوصول إلى جثة الطفل، بعد الدفع بغواصين من 6 محافظات، لمسح سط المياه، فضلاً عن استدعاء عدد من الكراكات، لمسح أسفل فرع النيل، مؤكداً على تواجد قيادات مديرية أمن المنوفية بشكل مستمر، لمتابعة الموقف أولاً بأول، وتسهيل كافة العقبات للوصل إلي جثة الطفل.

وتفقد اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، عمليات الغواصين لاستخراج جثة الطفل عبد الرحمن طارق، من أسفل فرع النيل في أشمون، مشدداً على استكمال عمليات استخراج الجثمان، فيما يتواجد في مكان البحث مساعد مدير أمن المنوفية، وعدد كبير من ضباط مديرية أمن المنوفية، وقسم شرطة أشمون.

وعلى صعيد متصل، انتقدت أسرة الطفل عبد الرحمن طارق، قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، بعد نشر مقطع فيديو متداول لوالدة الطفل، تناشد فيه الأجهزة التنفيذية مساعدتها في استخراج جثة ابنها، في بداية الأزمة، مؤكدين أن تلك القنوات المشبوهة هدفها استغلال أي موقف لمحاربة مصر، مشددين على أن وزارة الداخلية وجميع الأجهزة يقومون بدور كبير لاستخراج جثة الطفل عبد الرحمن، الذي غرق قبل 11 يوماً، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.