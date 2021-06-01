«قلوب حجر».. أب يدهن ابنه عسل ويتركه للحشرات وأم تتخلى عن طفلها المعاق

تعرض «طفل العسل» لأبشع وسائل التعذيب التي كانت تستخدم في القرون الوسطى، والتي يطلق عليها «البساط الطائر» من خلال تقييد يديه ورجليه من الخلف وهو مستلقٍ على بطنه وتثبيته في قطعة خشبية وهو ما يتسبب في ألم شديد بالعمود الفقري، بل زاد على ذلك بأن دهنه والده بالعسل ووضعه على السطح لتتجمع عليه الحشرات، ولم يكن ذلك الموقف الصعب فقط فقد تركت أم في سوهاج رضيعها عقب ولادته عندما علمت بإعاقته وفرت من المستشفى ولم تعد إليه لتجد المستشفى نفسها في مأزق فأبلغت النيابة العامة.

استغاثة أم «طفل العسل» بنشر صورة تعذيب طفلها

حركت صورة الطفل «محمد.د»، 7 أعوام، بإحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قلوب المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، عندما استعانت أمه بإحدى الصفحات في نشر صورة لابنها «محمد» وهو مقيد بطريقة بشعة، بعد أن شل حركته بتقييد يديه ورجليه من الخلف، وربطهما بخشبة حتى لا يستطيع حتى الزحف على بطنه، وقد تجمعت حوله الحشرات بصورة مقززة.

وجاءت رسالة الأم التي نشرتها على موقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بالصورة وهي تخشى من بطش زوجها بها وتلويث سمعتها، قالت فيها: «أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي».

تحركات نجدة الطفل وإبلاغ النيابة العامة

وتحركت نجدة الطفل، وتوصلت لأم الطفل، وتم تقديم بلاغ إلي النيابة العامة في شبين القناطر للتحرك فورا لفتح تحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حولها.

هروب أم بسوهاج عندما علمت بإعاقة طفلها

وهربت سيدة من قسم النساء والولادة بمستشفى سوهاج الجامعي، عندما علمت بأن مولودها معاق، وتم نقل الطفل المولود بقسم الحضانات بالمستشفى، وعلى مدار 6 شهور جرى البحث عن الأم المجهولة، أو تحديد هويتها ولم تتمكن الأجهزة المعنية من الوصول إليها، للتحرك وحدة لجنة حماية الطفل في حي الكوثر شرق محافظة سوهاج، اليوم، وتستخرج الأوراق الثبوتية للطفل المعاق تمهيدا لنقله لدار رعاية تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

اكتشاف وجود الطفل بالحضانة من 6 شهور

وصرحت أمل شحاتة، عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل بحي الكوثر، بأن وحدة حماية الطفل اكتشفت بالصدفة وجود مولود معاق بحضانة مستشفى سوهاج الجامعي منذ 6 شهور، وتبين أن الأم تركته المستشفى وهربت عقب ولادته عندما علمت أنه معاق، مشيرة إلى أن الطفل يعاني من مشكلات صحية في البلع وعدم وجود مفاصل في الأطراف، وتبين أن الطفل لم يتم استخراج أوراق ثبوتية له منذ ولادته بالمستشفى الجامعى.

وأضافت شحاتة في تصريح صحفي، أنه تم بالتنسيق مع رئيس نيابة قسم ثان سوهاج، تم صدور قرار من النيابة العامة، واستخراج الأوراق الثبوتية للطفل، كما أنه تم إعداد التقرير الطبي اللازم بمعرفة قسم الأطفال بالمستشفى عن حالته تمهيدا لإجراء الجراحات التي يحتاجها الطفل على نفقة الدولة.