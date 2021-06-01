طلاب الإعدادية: امتحان اللغة العربية سهل عدا «النحو»

أدى طلاب الصف الثالث الإعدادي، اليوم، امتحان اللغة العربية والخط في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وأكد عدد من الطلاب، أنّ امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولم يشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي، وجرى تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس.

وقال الطالب علي أحمد، إنّ الإمتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط خاصة في أسئلة القصة والقراءة والنصوص، كما أنّ الأسئلة جاءت من مقررات شهر مارس وأبريل ومايو.

وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ أسئلة فرع النحو تحتاج لتركيز شديد، حيث لم تأت مباشرة وتعتمد بشكل كبير على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

من جانبه، قال الطالب أحمد رزق، إنّ الامتحان سار بصورة منتظمة، كما أنّ أسئلة فرع النحو فقط هي التي جاءت غير مباشرة، أما بقية الأسئلة فجاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد.

وأكد رزق، أنّ تدريبه على المراجعات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مكنه من معرفة طريقة الأسئلة وكيفية الإجابة عليها.

وكشفت فاتن أحمد، احد أولياء الأمور، عن أنّ الامتحانات سارت بصورة منتظمة، موضحة أنّ ابنها أكد أنّ امتحان اللغة العربية سهل عدا أسئلة النحو.

يذكر أنّ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، كثّفت الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، كتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المديرية، التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مصطفى عبد، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، إنّه سيتم تصحيح الامتحانات عقب أدائها مباشرة، مؤكدا أنّ الامتحانات سارت بشكل جيد دون أي معوقات.