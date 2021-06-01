إجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021 في المدارس ببني سويف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية، والتي يبدأ التقديم لها من اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه، حيث يكون التقديم إلكترونيا، ويمكن لولي الأمر تسجيل رغبات التقدم الإليكتروني لأكثر من مدرسة، ويتم التقديم من خلال رابط إتاحته وزارة التربية والتعليم، أضغط هنا.

كما يمكن للمدارس في محافظة بني سويف مساعدة ولى الأمر في حالة تعسره في التسجيل، على أن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم لولي الأمر بشرط إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة وصورة بطاقة ولى الأمر، ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المتقدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة.

التعليم: إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية إلكترونيا

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية بمحافظة بني سويف، تتم من خلال إعلان ولي الأمر بنتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقديم الإليكتروني وعقب الإعلان، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف الطالب الورقي ويتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفائه البيانات المطلوبة.

إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية.. إعلان ولي الأمر «إليكترونيا»

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية، تتم من خلال تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإليكتروني للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسلميها للجهة المختصة في الإدارة التعليمية، علما بأنه على المدارس أن تلتزم بتسجيل طلبات التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني خلال الفترة المحددة على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة.

التربية والتعليم: إجراءات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية.. تشكيل لجان لاستلام الملفات الورقية للمتقدمين

وترصد "الوطن"، في نقاط الأوراق المطلوبة للتقديم، للمدارس الحكومية، وهى كالتالى:

1- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر حديثة.

2- شهادة ميلاد الطفل مميكنة.