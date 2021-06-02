لو شغال في قطاع خاص.. اعرف شروط التقديم لشقق «الإسكان الاجتماعي»

يتساءل عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملين بأحد القطاعات الخاصة، والراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر.

وترصد خلال السطور التالية، شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على وحدات الإسكان الاجتماعي.

شروط حصول العاملين بالقطاع الخاص على شقق الإسكان الاجتماعي

1- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل.

2- تتضمن الشهادة المعتمدة جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

3- يوضح بالشهادة المعتمدة من جهة العمل، رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

وتتمثل الشروط العامة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، في أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

كما يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.