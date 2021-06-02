حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يوفر لك اليوم أفضل الظروف لإنجاز أعمال وأيضًا لقضاء أوقات رائعة مع الأهل والأقارب.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بالحب والمشاعر الحلوة والإيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.