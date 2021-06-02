حظك اليوم الأربعاء 2-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:14 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
حظك اليوم برج العقرب
من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
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حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
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ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.