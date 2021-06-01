«التعليم» توجه رسالة مهمة لطلاب 3 ثانوي بشأن موعد الامتحان التجريبي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تداول معلومات عبر السوشيال ميديا، تفيد بعقد الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة 2021 يوم 12 من شهر يونيو الجاري، قائلاً: «انتظروا ما سنعلنه خلال أيام»، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021.

جاء ذلك في رده على المعلومات التي تم تداولها بشأن تحديد موعد عقد الامتحانات التجريبية الثالثة لطلاب الثانوية العامة في المدة من 12/6 حتى 17/6، واختلاف الامتحان التجريبي الثالث عن الامتحانات التجريبية السابقة في كونه يجمع بين الورقي والإلكتروني، في جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب».

وزير التربية والتعليم يكشف طريقة تصحيح الامتحانات

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونياً في المدارس الحكومية بنظام الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات خلال الأسبوع الجاري، مشددًا على الطلاب بضرورة متابعة ما يتم الإعلان عنه بشأن الامتحانات من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونياً لضمان شفافية التصحيح، موضحًا أنه سيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على توفير مراجعات وتدريبات للطلاب على المنصات التعليمية.

وتابع وزير التربية والتعليم:« سيتم الاعتماد على تقنيات جديدة في عقد الامتحانات لمواجهة الغش، لافتاً إلى أنه بالإضافة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية لعقد الامتحانات، كما سيتم تطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد قبل بداية العام الدراسي الجديد».

في سياق منصل انتها مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في عدد من المحافظات من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية، وأوضحت المديريات أن الامتحانات تعقد ورقياً في المدارس.