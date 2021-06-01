لجنة كورونا: ستر ربنا والإجراءات وراء هبوط أعداد إصابات الموجة الثالثة

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن «ستر ربنا والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والغلق المبكر للمحلات هي التي قللت الإصابات بالفيروس بعد عيد الفطر المبارك وشهر رمضان»، لافتا إلى أن وعي المواطن أيضا لعب دورا هاما، لافتا إلى زيادة الإقبال على التطعيم الفترة الأخيرة بسبب زيادة التوعية الإعلامية وارتفاع وعي المواطنين.

وأَضاف «النادي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه عندما قلت أعداد الإصابات والنزول من أعلى قمة الموجة الثالثة قررت الدولة فتح المحال بعد أن تناقصت نسبة الإصابات بمعدل 15 إلى 20%.

وأكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه فيما يخص الفطر الأسود فقد أخذ صورة إعلامية كبيرة أكثر من التصريحات الطبية وهو لن يكون وباء لأنه لا ينتقل من شخص إلى آخر ولكن ينتقل من البيئة إلى الشخص خاصة إلى الأشخاص الذين يحصلون على أدوية تخفض المناعة خارج المستشفيات وأماكن العزل غير المرخصة.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه لا يوجد دواء فعال لعلاج كورونا، لذا فإن كل الأدوية هي بروتوكول علاج حيث يتم إضافة أدوية من أجل مقاومة الالتهاب الفيروسي.

وأشار عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة إلى أن نسبة الاستجابة للأدوية أقل بسبب وصول مرضى فيروس كورونا في صورة متأخرة، لافتا إلى أنه يجب الوصول إلى المستشفيات في المرحلة المبكرة التي يكون فيها أزمة في التنفس لدى الشخص وسخونية، ووجود أزمة بنسبة 50% في الرئة بعد قيامه بعمل الأشعة.

وألمح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن التعامل مع الفيروس متغير ويتم مراقبة أي تغير يحدث فيه ويتم بعده اتخاذ قرار يتناسب مع معدل الإصابات وكفاءات المستشفيات متابعا: «طالما ربنا كرمنا ونزلنا من أعلى قمة الموجة الثالثة إن شاء الله الإصابات هتقل والتطعيم ينتشر ونسجل مناعة القطيع، عدد المقبلين على التطعيم زاد بسبب التوعية الإعلامية والنتائج الإيجابية نتيجة تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص وإن الكثير من الكلام كان شائعات».