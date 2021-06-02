«صحة النواب» تحذر 4 فئات من الفطر الأسود: أكثر عرضة للإصابة بالمرض

حذر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، وعضو اللجنة العليا للإصابة بالفيروسات، 4 فئات من التهاون من الإصابة بفيروس كورونا، وهم المصابون بالسكري ونقص المناعة المكتسبة ومرضى السرطان، وحالات الإصابة الشديدة بكورونا، لأنها أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفطر الأسود، قائلا: «كل من يعاني من ضعف في المناعة لا بد أن يحذر من الإصابة بالفطر الأسود أثناء إصابته بفيروس كورونا، دون أن يشعر»، مؤكدا أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود، لم تظهر في بدايتها، ولا بد من المتابعة مع الطبيب المختص لمعرفة الحالة مبكرا دون الوصول إلى حالة من التدهور، وتكون فيها الإصابة بالفطر الأسود مميتة.

وأضاف حاتم، في تصريحات لـ «الوطن»: «أن الفطر الأسود موجود منذ أكثر من 50 عاما، إلا أن أعراضه ليس كما يتصور البعض تظهر فجأة على هيئة طفح جلدي أسود في بداية الإصابة بالفطر الأسود، بل تكون تلك المرحلة هي الأخيرة من الإصابة ويصل حينها الفطر الأسود إلى مرض قاتل».

أعراض الفطر الأسود

وأوضح حاتم أعراض الفطر الأسود، أنها تكمن في الشعور بألم في الجيوب الأنفية، وانسداد الأنف من ناحية واحدة، وحدوث صداع نصفي، وألم الأسنان وتخلخلها، وحدوث تورم وتنميل، وانسداد الأنف والنزيف والإفرازات من الأنف، وتعد من السمات الأولية التي تدل على الإصابة بالمرض، واحتمالية الصداع والنعاس وضعف الأطراف والنوبات، مشددا على أنه يجب فورا استشارة الطبيب عند الشعور بتلك الأعراض حتى لا يتفاقم الأمر ويصل إلى حالة الطفح الجلدي الأسود على العين أو أجزاء من الجسم، مؤكدا أنه إذا لم يتم العلاج في الوقت المناسب وبشكل صحيح، يمكن أن يرتفع معدل الوفيات إلى 94%.

تطورات أعراض الفطر الأسود

وتابع: « حال تطور الحالة يمكن رؤية كتلة سوداء كبيرة عند فتح الفم، أو بروز مقلة العين مع ألم واحمرار حتى يصل للعمى، وقد تصل فترة العلاج من الفطر الأسود إلى 8 أسابيع، وغالبا تكون أدوية مضادة للفطريات».