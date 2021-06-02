لليوم الخامس.. استمرار الحملة الأمنية على قرية «الكتكاتة» بسوهاج

واصلت مديرية أمن سوهاج، حملتها المكبرة علي طرفي خصومة ثأرية بين عائلتي «الرماضنة والحرارزة»، بقرية الكتكاتة دائرة مركز ساقلته، بعد أن تجددت الخصوم بينهما لتنتهي بمقتل مندوب مبيعات.

وأسفرت الحملة في يومها الخامس عن ضبط 3 بنادق آلية وتنفيذ 53 حكما، وإزالة 7 حالات تعدٍ بالبناءعلي الأراضي الزراعية.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عن ضبط ٣ بنادق آلية، 3 خزينة، قضية اتجار بالمواد المخدرة، 53 حكمًا، 40 حكمًا جزئيا، 13 حكمًا مستأنف، 96 مخالفة مرورية، 30 قضية تموينية متنوعه، وتنفيذ 7 قرارات إزالة تعدٍ على أرض ملك الدولة، 15 قضية آداب عامة، 5 قضايا مصنفات فنية، 4 قضية أحداث.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط «مجدى.ث.ا»، 48 سنه عامل يقيم بدائرة مركز ساقلتة وبحوزته 02 قطعة مختلفة الأحجام لمادة الحشيش المخدر زنة 250 جراما تقريباً، ومبلغ مالى 400 جنيه وهاتف محمول بالشريحة الخاصه به، والسابق أتهامة في 7 قضايا ما بين «خيانة «أمانة – ضرب وإحداث عاهة – سلاح بدون ترخيص»، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وحُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.