ضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بسوهاج بسبب خلافات مالية

تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج، من طالب، مقيم بدائرة المركز، بغياب والده عقب خروجه من مسكنهما.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة، على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بسوهاج، أسفرت جهوده أن وراء ارتكابها مالك مطعم، وعامل، مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما ضبط الأول، وبمواجهته قرر أنه والمتهم الآخر مدينين بمبالغ مالية للمتغيب، وصدور أحكام قضائية لصالحه ضدهما، واتفاقهما على استدراجه بزعم سداد المبالغ، داخل مركبة «توك توك»، خاص بالأول، وتعديهما عليه بالضرب، حتى فارق الحياة، وتخلصا من جثته بإحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط.

وفي وقت لاحق انتشلت الجثة، وتمكنت أجهزة البحث من ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول، واتخذت الإجراءات القانونية.