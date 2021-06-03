انجز معاملاتك إلكترونيا.. أهم 10 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك

خلال الفترة الأخيرة زادت أهمية الخدمات المميكنة، خاصة في ظل جائحة كورونا، والدعوات لمنع التجمعات، ما دفع الحكومة المصرية بمؤسساتها كافة، إلى إطلاق عدد من التطبيقات التي تقدم الخدمات الحكومية من الهاتف.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أهم 10 تطبيقات حكومية يجب أن تكون على هاتفك الذكي، في السطور التالية..

تطبيق موقع رئاسة الجمهورية

وفي إطار الحرص على توفير المعلومات المتعلقة برئاسة الجمهورية مثل أخبار افتتاح المشرعات القومية والفاعليات والمؤتمرات وخطب الرئيس وغير ذلك، أطلق موقع الرئاسة تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويد والآيفون يحمل اسم رئاسة الجمهورية.

تطبيق وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية تطبيق إخباري خدمي، يتيح من خلاله عددًا من الخدمات الإلكترونية مثل الأحوال المدنية والشكاوى والمرور والمفقودين وتصريحات العمل والمطلوبين أمنيًا والأدلة الجنائية.

ومكّنت الوزارة المواطنين، من خلال التطبيق، الدخول على خدمة الخريطة التفاعلية لمعرفة أماكن الازدحام والكثافات المرورية، وكذا الخدمات الشرطية المنتشرة على الطرق.

تطبيق أرغب في عمل توكيل

أطلقت وزارة العدل عبر الهواتف الذكية تطبيقًا بعنوان «أرغب في عمل توكيل»، يمكن للمواطن من خلاله الحصول على خدمات التطبيق المتاحة والمتمثلة في تحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم؛ إذ يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات.

تطبيق كلم مصر

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تطبيقً إلكترونيًا بعنوان «كلم مصر»، بهدف التواصل المستمر مع المواطنين بالخارج، من خلال توفير العديد من الخدمات عبر التطبيق، مثل نشر أخبار الوزارة وإتاحة قسم للشكاوى، وتمكين المغتربين من العثور على شهادات الاستثمار الوطنية القائمة على الدولار.

تطبيق صحة مصر

واحد من أهم التطبيقات التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا، ويهدف ليكون المواطن على إطلاع دائم بكل ما هو جديد بشأن الوباء الجديد، وهو برنامج موثوق؛ إذ إنّ جميع المعلومات والبيانات معتمدة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

ويمكن تحميل التطبيق من جوجل بلاي للأندرويد، ومساحته صغيرة لا تتعدي 10 ميجا، كما أنّه لا يحتاج إلى إنترنت بشكل دائم، لكن احرص على تحديث التطبيق أولا بأول لتصلك أحدث المعلومات والبيانات.

تطبيق جهاز حماية المستهلك

يزودك التطبيق بالمعلومات والنصائح عن السلع والخدمات المعروضة بالسوق المصري، فضلا عن الأخبار الخاصة بجهاز حماية المستهلك، ومراقبة الأسواق، يمكن للمستهلك تقديم الشكاوى التابعة لجهاز حماية المستهلك من خلال هذا التطبيق، إضافة إلى إمكانية متابعتها من أي مكان.

تطبيق شعاع

يُمكن التطبيق المواطن من تسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.

ويعتمد التطبيق على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات، والكشف على القراءة بصفة منتظمة، إضافة إلى ضمان اعتماد القراءة من واقع صورة العداد الحقيقية؛ لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد في موقع الحساب أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

تطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءة عداد المياه

تطبيق «قراءتي» يهدف لتسجيل قراءة عداد المياه «أونلاين»، خاصة بعد منع الموظفين من قراءة العدادات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

تطبيق سكك حديد مصر

يستهدف التطبيق إمكانية الاستعلام عن مواعيد القطارات، وحجز تذاكر من خلال تحميل تطبيق «سكك حديد مصر»، وهو متاح لجميع الأجهزة الذكية، من خلال المتجر أو نظام IOS.

تطبيق معاشي

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق معاشي للهواتف الذكية، وهي التي تتعامل المنظومة الخاصة ببطاقات المعاشات، ودفع الفواتير، وإضافة خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد، واصدار كشف حساب، ووقف وتفعيل إصدار البطاقات.

تطبيق في خدمتك

ويتيح هذا التطبيق المواطن على تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته، إضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة، التي تُراجع ومن ثم ترسل إلى الجهات المختصة.