10 تطبيقات جديدة ومميزة لهواتف آندرويد.. تعرف عليها

أضافت أندرويد، العديد من التطبيقات خلال الفترة، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين أضافت حوالي 10 تطبيقات جديدة ومميزة للهواتف التي تعمل بنظامها.

واستعرض موقع «androidpolice»، أفضل 10 برامج قامت «أندرويد» بإضافتهم خلال الأسبوعين الماضيين.

1- تطبيق Mopria Print Service:

يجعل تطبيق Mopria Print Service من السهل طباعة المستندات مباشرة من هاتف أندرويد، بمجرد التثبيت، حيث يمكنك من إرسال ملف إلى أي طابعة متوافقة ضمن النطاق فقط عن طريق فتح ورقة المشاركة على جهازك واختيار «طباعة».

نظرًا لوجود أكثر من 120 مليون طابعة معتمدة من Mopria قيد الاستخدام اليوم، فمن المحتمل جدًا أن تعمل الطابعة في منزلك أو في المكتب بالفعل، ولتجربة تطبيق Mopria Print Service بنفسك، احصل عليه مجانًا - بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق - من متجر Google Play.

2- تطبيق Clubhouse:

يعد «كلوب هاوس» تطبيق وسائط اجتماعية حديثا، يقدم محادثات صوتية غير رسمية بين مستخدميه، وقد وصل مؤخرًا إلى أندرويد، ولا يمكن لمعظم الناس استخدامه بالفعل حتى الآن.

ولا يزال التطبيق قيد الاختبار، ولذا فأنت بحاجة إلى دعوة للتسجيل فقط، لذلك في الوقت الحالي هذا التطبيق ليس جاهزًا تمامًا، ولكن قائمته الجديدة في متجر Play هي على الأقل علامة على الأشياء القادمة.

3- تطبيق Tuned:

استغرق تطبيق «فيسبوك» وقتًا طويلاً لإصدار تطبيق يركز على العلاقات، ولكن الآن بعد أن تم اصدار تطبيق Tuned، يمكن لأولئك الذين تربطهم علاقات أخيرًا مشاركة مشاعرهم جنبًا إلى جنب مع الصور وغيرها من الأشياء المحببة مع شريكهم من خلال هذا التطبيق.

ويمكن استخدام هذا الإصدار لفهرسة علاقتك، حيث سيتعين عليك تقديم رقم هاتفك للانضمام، ولم يوضح تطبيق «فيسبوك» كيف ستظل البيانات خاصة، وهو أمر محير بالنسبة لتطبيق وصفه «فيسبوك» بأنه «خاص».

4- تطبيق Clipper:

تنطبق Clipper هو عبارة عن بطاقة عبور رقمية لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وعلى الرغم من أن بطاقات النقل الرقمية ليست فريدة من نوعها لإصدار متجر Play، فهذه هي البطاقة الأولى التي يمكن إضافتها إلى Google Pay، وهي علامة محتملة على الأشياء التي ستأتي لجميع الأجهزة الرقمية ببطاقات العبور هناك، وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة الدفع مقابل رحلاتك دون الحاجة إلى أي شئ سوى هاتفك، وهو أمر مريح للغاية.

5- تطبيق lifeAR:

على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهر اثنان من تطبيقات الواقع المعزز للشركات المصممة لمساعدة العمال في وظائفهم من خلال تقديم التعليمات من خلال «AR-tech» التي تُظهر للناس حرفياً كيفية القيام بالأشياء خطوة بخطوة، يعد هذا استخدامًا رائعًا للواقع المعزز، واعتبارًا من هذا الأسبوع، يتوفر تطبيق موجه للمستهلكين متاح للجميع، كل ذلك بفضل برنامج TeamViewer.

6- تطبيق Amazon Business:

يعتبر تطبيق أمازون بيزنس، هو التطبيق الرسمي لحسابات Amazon الخاصة بالأعمال، وهو متجر شامل لجميع مستلزمات أعمالك، إذا كنت ترغب في بدء حساب Business، فيمكنك القيام بذلك من خلال هذا التطبيق، وإذا كنت بالفعل من مستخدمي Business، فما عليك سوى تسجيل الدخول لبدء التسوق.

ويتوفر في التطبيق إشعارات شحنات الطلبات، لذلك إذا كنت تمتلك عملك الخاص وترغب في الاحتفاظ بحساب Amazon الشخصي الخاص بك منفصلاً، فربما يكون Amazon Business هو الحل الذي تبحث عنه.

7- تطبيق Mimeo Photos:

شق تطبيق Mimeo Photos طريقه من iOS إلى أندرويد هذا الأسبوع، وهي خدمة شهيرة لطباعة الصور، حيث يمكنك الحصول على جميع صورك المفضلة مطبوعة على جميع أنواع الكائنات، مثل الألغاز والبطاقات والبطانيات، وبالطبع طباعة الصور للتأطير، كما يمكنك حتى الحصول على إطارات كاملة من Mimeo، فهو في الأساس متجر شامل لاحتياجات طباعة الصور لأي شخص.

8- تطبيق Betta Fish Virtual Aquarium:

هناك الكثير من تطبيقات أسماك بيتا، وخلفيات حية منتشرة في جميع أنحاء متجر Play، لكن Betta Fish - Virtual Aquarium، هو إصدار جديد متميز، كل ذلك بفضل حقيقة أنه يحتوي على ساعة، وبهذه الطريقة يمكنك استخدام هذا التطبيق كتطبيق ساعة ممتع حقًا يوفر أيضًا الكثير من أسماك بيتا الملونة لمشاهدتها، وبالتأكيد هذا الإصدار ليس رائدًا، ولكن إذا كنت تبحث عن تطبيق ساعة صغير لطيف يوفر خلفيات ممتعة، فإن Betta Fish - Virtual Aquarium هو مكان قوي للبحث عنه.

9- تطبيق MotoCare Screen Protect:

يعتبر تطبيق MotoCare Screen Protect هو تطبيق جديد يمكنك استخدامه للاشتراك في رعاية حماية الشاشة لجهاز Motorola الجديد، لذا إذا كنت من النوع الذي يقلق باستمرار بشأن إسقاط هواتفهم، أو كنت تواجه مشكلة في عدم خدش شاشاتك، وحدث أنك تمتلك جهاز Motorola جديدًا، فقد ترغب في الاشتراك للحصول على الحماية من خلال شاشة Motorola الجديدة.

10- تطبيق MC control app:

يأتي تطبيق التحكم MC من Philips، وبالتالي فهو تطبيق للتحكم في الإضاءة لتقنية MC-BLE الخاصة بالشركة، والتي تعمل من خلال البلوتوث، من الناحية المثالية، تتيح هذه التقنية للمستخدمين إنشاء شبكة متداخلة للإضاءة يمكن التحكم فيها بسهولة من خلال تطبيق واحد.