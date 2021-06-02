وزير النقل يبحث مع السفير الألماني تدعيم التعاون بين الجانبين

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الدكتور سيريل جان نون، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مترو الأنفاق والجر الكهربائي، بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات سيمنز مصر.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والألماني، وبين القيادة السياسة في البلدين، مشيرًا إلى أن احد أوجه هذه العلاقات المتميزة تجسد في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية وشركة «سيمنز» الألمانية العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بطول 1800 كم بدءًا من تنفيذ خط العين السخنة / مطروح الذي يبلغ طوله 600 كم.

وأضاف، أن وزارة النقل لها تعاون مثمر مع الشركات الالمانية مثل التعاون في مجال ماكينات الأنفاق، مع شركة هير بنكيشت والتعاون مع سينمنز في مجال إشارات السكة الحديد والمترو.

توجيهات بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد النهائي مع سيمنز

وأكد الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد النهائي مع سيمنز العالمية لإنشاء المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر، والبدء في تصميم منظومة الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، تمهيدًا للبدء في التصنيع والتنفيذ بجانب تصنيع وتوريد عدد ٣٣ قطار ركاب إقليمي وعدد 15 قطار سريع وعدد 15 جرار لنقل البضائع لخط العين السخنة /مطروح، بالتزامن مع التنفيذ الجاري حاليا من كبريات الشركات المصرية المتخصصة لكافة الأعمال المدنية والإنشاءات والأعمال الصناعية لمسار قطار العين السخنة / مطروح، والتي تتم تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي، لافتًا إلى أن الصناعات الألمانية متقدمة للغاية في كافة المجالات ومنها مجال النقل، وتحظى بثقة القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري الحريص دائما على التعاون المثمر مع الجانب الألماني الذي يتميز بالانضباط والجدية في العمل.

السفير الإلماني بالقاهرة يشيد بأوجه التعاون الاستراتيجي

ومن جانبه أكد السفير الألماني بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والشعب الالماني وشركة سيمنز، لتنفيذ هذا المشروع مع الجانب المصري كأحد أوجه التعاون الاستراتيجي مع الجانب المصري.

وأضاف، أن الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني تعهدت بتوفير وتأمين التمويل المالي الميسر للمشروع، لافتًا إلى أن الشركة الالمانية تنفذ المشروع في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر ولا تهدف إلى تحقيق أرباح من المشروع وأن الفترة القادمة سيتم ترتيب وعقد لقاءات مكثفة بين قيادات وزارة النقل المصرية ورئيس وقيادات شركة سينمنز لسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد على هذا المشروع الهام، ثم قام السفير الألماني بتسليم وزير النقل المصري خطابًا من وزير النقل الألماني عن أهمية المشروع والحرص على التعاون مع الجانب المصري لتنفيذه.