محافظ المنوفية يتابع ما أنجز ضمن مبادرة «حياة كريمة»

عقد محافظ المنوفية اجتماعا بحضور نائبه وسكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، حيث تناول اللقاء مناقشة الملفات الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات حتى الآن بمركزي الشهداء وأشمون، حيث أكد دعمه الكامل لجهود مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية.

وأشاد المحافظ بالمتابعة المستمرة والعمل الميداني لأعضاء المؤسسة، كما قام مساء أمس المهندس/ محمد ربيع، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بالمنوفية، بعمل جولة ميدانية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية دراجيل بمركز الشهداء والاطلاع على سير العمل بالمجمع الخدمي بالقرية ومدرسة الوحدة الوطنية ومدرسة الشهيد الفقي بجانب محطة الرفع الخاصة بالصرف الصحي بالقرية، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الأبنية التعليمية.

وتتابع مبادرة حياة كريمة آخر ما تم إنجازه من مشروعات المبادرة داخل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفي العديد من القرى.

كما تتابع المبادرة آخر ما تم إنجازه من مشروعات داخل مركز أشمون في محافظة المنوفية، وفي العديد من القرى.

قرية قورص

على مستوى قرية قورص، تم الانتهاء من أعمال الحفر للموقع المقترح من أجل إنشاء مجمع المصالح الحكومية عليه.

قرية أبورقبة

الانتهاء من صب أعمدة الدور الثالث، وجار شد أخشاب السقف الخاص بإنشاء جناح بمدرسة أبو رقبة الثانوية.

كفر أبو رقبة

الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الصبة العادية الخاصة بمشروع إنشاء جناح في مدرسة الشهيد محمد جمال بكفر أبو رقبة.

قرية شماجار

شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لصب الدور الخامس، وتسديد الدور الثاني والثالث والرابع بالطوب الأحمر وتنفيذ النجارة والكهرباء، بالإضافة إلى شد الشدة الخشبية والشبكة الحديدية من أجل صب الدور الرابع من مدرسة عبدالسلام وهبة على مساحة 480 مترا.

قرية سمادون

المرور على مجمع الخدمات الحكومية في قرية سمادون، وشد القواعد الخشبية، من أجل صب الخرسانة، كما تم عمل الشدة الخشبية والشبكة الحديدية لسقف الدور الثاني العلوي، ويتم خلال الفترة الحالية التشطيب من أعمال محارة ودهان لجناح مدرسة المؤسسة في سمادون.

قرية ساحل الجوابر

يتم استكمال أعمال الإحلال والتجديد للصرف الصحي بالشوارع الفرعية خلف مسجد سيدي سالم، مع استئناف أعمال الحفر للصرف الصحي في قرية أبوكلس.