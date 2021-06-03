مؤرخ: يوم 3 يونيو 2014 نقطة فارقة في تاريخ المنطقة

قال المؤرخ الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب في جامعة القاهرة، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، والحائز مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، إنّ الجائزة كانت حتى فترة قريبة أعلى جائزة تقدمها الدولة المصرية، مشيرًا إلى تخصيص جائزتين جديدتين في عهد الرئيس الأسبق مبارك، الأولى وسيطة بين الجائزة التشجيعية والجائزة التقديرية وهي جائزة التفوق، ثم جائزة مبارك التي تحولت بعد ذلك إلى جائزة النيل.

وأضاف عفيفي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ جائزة الدولة التقديرية في مصر أهم الجوائز حتى بعدما أصبحت القيمة المادية أقل بعد تغير قيمة العملة، لكن القيمة المعنوية أهم، وبالتالي فجوائز الدولة التقديرية في العلوم والآداب والعلوم الاجتماعية ما زالت قيمتها المعنوية أعلى.

وتطرق عفيفي إلى يومي 3 يوليو 2013 الذي شهد إطاحة الشعب المصري بجماعة الإخوان الإرهابية، و3 يونيو 2014 الذي شهد إعلان فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنّهما شكلا نقطة فارقة في المنطقة كلها، إذ كان التيار «المتأسلم» يحاول تصدير أنّه صاحب الحكم لدرجة أنّ هذا الأمر شكل خطرا داهما على المنطقة كلها، لكن ما حدث في 30 يونيو 2013 وحتى 3 يوليو أثر في المنطقة العربية كلها.

وأشار إلى أنّه عندما كان يزور لبنان في عام 2014 حاول شراء بطارية ساعة وعندما علم البائع أنّه مصري منحه إياها دون مقابل، مشددًا على أنّه قال له إنّ المصريين غيروا التاريخ، إذ تلقى الإسلام السياسي في لبنان أيضا ضربة قوية.