الصحة تكشف عناوين مراكز تطعيم كورونا بالقاهرة وتوجه رسالة للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن مراكز تلقي لقاح كورونا، وقالت الوزارة أنها تعمل على توسيع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية والتى وصل عددها الى اكثر من 400 مركز.

وتلقت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الأسئلة المتعلقة بـمراكز تطعيم كورونا بالقاهرة، وحددت هذه الأماكن ونشرتها؛ لتسهيل مهمة الحصول على اللقاح من قبل المواطنين الراغبين بذلك.

مراكز تطعيم كورونا بالقاهرة

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن مراكز تطعيم كورونا بالقاهرة توجد في النزهة تحديدا فى مركز طبى النزهة، من 8 صباحا حتى 8 مساء، بشارع جوزيف تيتو، ومركز طبى القطامية شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مؤكدة أن التسجيل للحصول على اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن أو من خلال اى وحدة صحية داخل المستشفيات، وهناك فريق طبي وادراي متخصص لمساعدة المواطنين في حال التعثر على الموقع الالكتروني.

مراكز تطعيم كورونا بالقاهرة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواعيد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا، قائلة في منشور توعوي لها، إن مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفيما يخص بنوك الدم ومراكز الأورام، فإن مواعيد مراكز تلقي لقاح كورونا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، أما مواعيد العمل بمركز أرض المعارض، ويعمل يوميا عدا الجمعة.

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات؛ لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات الوقاية كافة من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.