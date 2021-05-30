«مكافحة الإدمان» لـ«الموظفين»: إساءة استخدام الأدوية قد يفقدكم وظائفكم

قال المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إنّ تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدأ منذ مارس 2019 بعد حادث قطار محطة مصر، وذلك بتكليف من رئاسة الوزراء، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن 3 جهات، وهي الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب الشرعي.

وأضاف حرك خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنّ 450 ألف موظف خضعوا لتحاليل المخدرات، مشددًا على أنّ ما يقال بشأن إجراء الصندوق هذه التحاليل للتخلص من الموظفين شائعات، مناشدا الموظفين بعدم إساءة استخدام الأدوية أو الحصول على أدوية مجهولة المصدر: «في بدائل كتير جدا وإساءة الاستخدام قد يُفقدك وظائفك».

وتابع رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق علاج ومكافحة الإدمان: «نستهدف توفير خدمة علاجية متميزة ليحتفظ الموظفون بعملهم، لذلك أتحنا 6 أشهر يمكن للمواطنين من خلالها التعافي وتلقي العلاج في سرية تامة، والتحاليل لا تتوقف وتتم بشكل مفاجئ إذ إنّ 2000 موظف يخضعون لهذه التحاليل يوميا، وكل جهة تتخذ إجراءات عقابية، لكن القانون نص على إنهاء خدمة الموظف فورا وسيتم تطبيقه بعد 6 شهور».

وأشار المستشار حسن حرك رئيس وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق علاج ومكافحة الإدمان، إلى أنّ بعض مؤسسات القطاع الخاص تخضع لهذه التحاليل مثل المستشفيات والمدارس والجامعات ودور الإيواء ودور الأيتام، كما تقدم هذه الفحوصات إلى الشركات الخاصة ولكن بناءً على رغبتها وكل ذلك دون مقابل حتى الآن.

وأوضح حسن حرك، أنّ عضو مصلحة الطب الشرعي لا يشارك في حملات الفحص لكنه مختص بالتعامل مع التظلمات، لافتًا إلى أنّ هذه التحاليل تظهر نتائجها في حضور العامل، وبالتالي لا مجال للتنصل منها، كما أنّ 10 أيام بحد أقصى هي مدة ظهور نتيجة التظلم.