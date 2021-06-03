المشاط: مصر تسعى لزيادة التعاون مع روسيا لمصلحة القارة الإفريقية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنها ناقشت مع الوزراء الحاضرين في منتدى سان بطرسبرج، مشروعات المنطقة الاقتصادية الحرة، وإمكانية حل القضايا المختلفة حسب الرؤية المصرية، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشارا إلى أهمية تنمية الاقتصاد الأفريقي، بصورة أفضل وأكثر فاعلية، ومصر تعتبر بوابة نحو الدول الأفريقية الأخرى، مشددة على أن مصر تسعى لزيادة التعاون مع روسيا لمصلحة القارة الأفريقية كلها.

وأضافت «المشاط»، في كلمة مصر أمام منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي، بثته قناة «Extra News» الفضائية، أنهم أنجزوا كثيرا جدا من أجل توسيع الشراكة بين روسيا والدول الأفريقية، وينفذون مشاريع في مجال البناء والري، وجوانب أخرى، ومصر تبدي اهتماما كبيرا فيه، وتقترح للشركاء الآخرين توجيه الاستثمارات لهذه المشاريع، وتجري تطورات كثيرة في المجالات المحورية، ومصر تعاني من نقص الطاقة الكهربائية، وتستوردها الآن، ولكن الآن تنفذ مشاريع مختلفة بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، وهناك مشاريع ثنائية تنفذها، وهناك 24 مليار دولار لاستثمارها في المشاريع المختلفة مثل تنقيه المياه في القاهرة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تستطيع لعب دورا رياديا مع الشركاء الأفارقة، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة تعتبر جانبا مهما جدا في العلاقات مع الدول الأفريقية، وكل جانب يساهم في توحيد الجهود المختلفة، والحكومة تعمل على إزالة العقبات البيروقراطية لتنفيذ الخطط.