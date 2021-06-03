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حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:10 ص | الخميس 03 يونيو 2021
برج الحوت

برج الحوت

يعرف عن مولود برج الحوت أنّّه من أكثر الأشخاص الذين يُعطون العلاقة العاطفية أهميتها في حياتهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوقت مناسب اليوم لتفرض إرادتك بذكاء وقد تنخرط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعدادا للمبادرة وتؤثر بشدة في الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.  

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