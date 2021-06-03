حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء لديه مشاعر مرهفة، كما أنه شديد القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك قد يسبب لك إرباكًا مع شركاء العمل، وعليك أن تدرس جيدًا قراراتك، وتنتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورًا، وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.