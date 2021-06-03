أبرز ملامح معرض الكتاب 2021.. إقامة جميع الفعاليات افتراضيا

اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الدورة 52 لسنة 2021، المقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة، الدكتور شوكت المصري، الدكتور محمد عفيفي صبري فواز، المخرج ناصر عبدالمنعم، المنتج محمد حفظي، ومحمد صلاح العزب.

وناقشت اللجنة برنامج الفعاليات الثقافية والفنية بالمعرض طبقا للمستجدات، وعرض ما وصلت إليه اللجنة الإدارية العليا، من ترتيبات وإجراءات، وانتهت اللجنة إلى ما يلي:

تأجيل شخصيتا المعرض وضيف الشرف «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» إلى الدورة التالية للمعرض «دورة 2022»، واعتماد شعار جديد للدورة الـ 52 وهو «في القراءة حياة».

إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية، فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب.

مناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

وانتهى الاجتماع في تمام الثامنة والنصف مساءً، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لاستكمال الترتيبات الخاصة بالأنشطة الثقافية والفنية التي تم اقتراحها.

بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب، التنسيق مع مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الشريك الاستراتيجي، لإجراء التجهيزات الخاصة بالدورة الـ52، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وستنعقد في الفترة من 30 يونيه الجاري، حتى 15 يوليو بأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتفقد الكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهي الدين العساسي وقيادات هيئة الكتاب، قاعات المعرض لاتخاذ ما يلزم لإظهار المعرض بالشكل اللائق، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.