9 قرارات بشأن الثانوية العامة 2021 يعلنها وزير التعليم الأسبوع المقبل

قرارات مهمة ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور، الأسبوع المقبل، بشأن الثانوية العامة 2021، والتي تكشف عن مدى استعداد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لعقد الامتحانات النهائية، وذلك بحسب ما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز القررات التي يتم الإعلان عنها خلال الأٍبوع المقبل بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021:

1- إعلان جدول الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة 2021.

2- الكشف عن آلية عقد الامتحانات النهائية وكافة الاستعدادات لها.

3- إعلان آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.

4- إعلان كل ما يخص الاستعدادات التقنية لوزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة.

5- إعلان جدول الامتحانات التجريبية الثالثة التي تعقد خلال شهر يونيو الجاري.

6- تكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل عقد الامتحانات التجريبية الثالثة في المدارس.

7- آلية الإجابة على الامتحانات النهائية من التابلت والورق.

8- حسم مصير التحسين في الثانوية العامة.

9- توضيح كيفية الإجابة على الامتحانات من خلال النظامين الورقي والإلكتروني.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستعداد على الوجه الأكمل لعقد امتحانات الثانوية العامة النهائية، مؤكداً على عقد الامتحانات بالناظمين الورقي والإلكتروني.

«شوقي»: سنكثف الإجراءات الاحترازية في اللجان الامتحانية ضد كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على الاستعداد بشكل مكثف لعقد الامتحانات، موضحاً أنه سيتم التنسيق بشكل كافي مع الجهات المعنية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية في اللجان الامتحانية، كتعقيم وتطهير اللجان جيداً، بجانب إلزام الطلاب والمعليمن بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات وإتباع ما يتم إعلانه من قبل الوزارة.