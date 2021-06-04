في 7 أيام.. سرقة فيلل اثنين من نجوم الفن.. «خفير ومسجل خطر»

خلال 7 أيام شهد الوسط الفني حادثتي سرقة وسطو على فيلتين ملك اثنين من الفنانين ولحسن الحظ لم تشهد هذه الحوادث أي ضحايا من البشر وكانت مجرد حوادث سرقة.

البداية كانت الأربعاء الماضي بسرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين، ولم تمر 7 أيام حتى أعلن الفنان سيد رجب تعرض فيلته للسرقة، وتفاصيل الحادثين نرصدهم لكم كما يلي:

سرقة فيلا إلهام شاهين

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الادارة العامة للمباحث من ضبط شاب تسلق سور فيلا الفنانة إلهام شاهين لسرقتها بمنطقة المنصورية بكرداسة.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الادارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من الفنانة إلهام شاهين، يفيد بتسلق شاب سور الفيلا لسرقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وتبين من خلال الفحص والتحري أن المتهم سبق اتهامه في قضايا سرقة، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكشفت التحريات المبدئية عن أنّه عاطل وله سجل جنائي، وجرى اتهامه أكثر من مرة في قضايا سرقة، وصدر ضده أحكام قضائية فيها، وأنّ الشاب عمره 22 عامًا، وسبق اتهامه في 3 قضايا آخرهما سرقة موتور بمنطقة كرداسة، لتقرر النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالته للمحاكمة فور الانتهاء من التحقيقات.

سرقة فيلا سيد رجب

تعرضت فيلا الفنان سيد رجب بمنطقة البدرشين بالجيزة للسرقة حيث تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، بلاغا يفيد بسرقة فيلا سيد رجب بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة وتبين أن هناك كلبين حراسة تم قتلهما وأن الجانى دخل من شباك المطبخ.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، أن خفيرا وراء قتل كلبي حراسة للفيلا وسرقة جزء من محتوياتها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر لفحص ملابسات الواقعة، وتبين من خلال مراجعة الكاميرات والعمالة السابقة أن وراء ارتكاب الواقعة خفير سابق كان يعمل فى الفيلا من 6 أشهر وتم ضبطه وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.