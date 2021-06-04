خالد منتصر عن مكتبة مصر العامة بدمياط: «النور قادم لا محالة»

وجه المفكر خالد منتصر، الشكر للسفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة منال ميخائيل، على تدشين مكتبة مصر بعزبة البرج في دمياط.

وكتب منتصر، في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل الشكر للسفير عبدالرؤوف الريدي والسفير رضا الطايفي ودعم محافظة دمياط الدكتورة منال ميخائيل المتحمسة للثقافة والنور على هذا الصرح العظيم على أجمل بقاع مصر، شاهدت الأطفال والكبار يقرأون أحدث إصدارات الكتب وأهمها، يتابعون مواقع المعرفة بالإنترنت، يحلمون بالمستقبل ويصنعون الحاضر ويتدبرون الماضي».

وأضاف: «نافذة تنوير جديدة، ورئة فكر وعقل ومنطق يتنفسها أهل الوادي وسكان المحروسة، النور قادم لا محالة مادام هناك هذا الحب وهذا الجهد وهؤلاء العشاق لك يامصر مثل السفيرين الدمياطيين المصريين الريدي والطايفي».