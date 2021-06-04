«التنمية المحلية»: فتح باب تراخيص البناء بكل الأحياء بعد 3 أسابيع

تستعد وزارة التنمية المحلية لفتح باب رخص البناء وفق الاشتراطات البنائية الجديدة بكل الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية بعد 3 أسابيع، وذلك بعد تقييم التطبيق التجريبي لتراخيص البناء في 27 حيا ومدينة على مستوى الجمهورية، وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن المراكز التكنولوجية في 27 حيا تتلقى طلبات رخص البناء من مطلع مايو الماضي حتى مطلع نهاية الشهر الجاري لتقييم التجربة ورصد أي معوقات والتعامل معها وإزالة أي عراقيل فيما بعد، وتشارك عدة جهات في إصدار رخصة البناء من التنمية المحلية والإسكان والجامعات ونقابة المهندسين والهيئة الهندسية.

إجراءات الرخصة

وفيما يتعلق بالإجراء المتبع للحصول على رخصة البناء، لابد من التقديم للحصول على شهادة صلاحية، حيث يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجي، مرفقا به صورة البطاقة، ورسم كروكي للموقع، وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحي، يقوم المركز التكنولوجي بالحي بإعداد الرفع المساحي للأرض، ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة، ثم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوم إلى المركز التكنولوجى للاعتماد من الجهة الإدارية، وتسليمه في مدة أقصاها أسبوع، وبعدها يتم التقديم للرخصة.

رسوم الجامعات

وفيما يتعلق برسوم أعمال مراجعة تراخيص البناء وفق الاشتراطات الجديدة في الجامعات فهي تتحدد حسب المساحة كالتالي إذا كانت مساحة الأرض 200 متر مربع، ومساحة الدور 140 مترا مربعا، وإجمالي المسطحات 700 متر مربع، تتكلف 6 آلاف و125 جنيها، أما إذا بلغت مساحة الأرض 400 متر، تكون تكلفتها 10 آلاف و500 جنيه، واذا كانت مساحة الأرض 600 متر، تكون تكلفة مراجعة الترخيص بالجامعة 13 ألف و125 جنيها، وأما مساحة الأرض 800 متر، تبلغ تكلفتها 14 ألف جنيه، أما المساحة 1000 متر مربع، تكون تكلفتها 14 ألفا و875 جنيها.

ارتفاع المباني

وحول الارتفاعات المسموح بها في رخص البناء، تكون حسب عرض الشارع، إذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فأقصى ارتفاع للمبنى 10 أمتار، عبارة عن أرضي و2 دور متكرر، إما إذا كان عرض الشارع من 8 إلى 12 مترا، يكون أقصى ارتفاع 13 مترا، عبارة عن أرضي و3 أدوار، و إذا كان عرض الشارع أكثر من 12 مترا، يكون الارتفاع 16 مترا، عبارة عن أرضي و4 أدوار.