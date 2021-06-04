ضابط شرطة يطعم قطة: «كانت جعانة».. وإشادة من رواد الفيس بوك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الساعات القليلة الماضية، صورة لضابط شرطة يطعم قطة من طعامه، وظهر الضابط «محمود الشوربجي»، ضابط بمديرية أمن المنيا وهو يجلس على الأرض بجوار قطة مقدما لها طعام «علبة تونة» فيما كانت القطة تلتهم الطعام.

وعلق الضابط على الصورة قائلا: «معايا علبتين تونة علشان الدايت لقيتها هتموت من الجوع و بتخبط باب المكتب عليا بدماغها.. أكلت علبة وهي علبة.. جمعتكم رحيمة».

ولاقت الصورة استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوها على نطاق واسع مشيدين بموقف الضابط مشيرين إلى أن الإطعام إحدى طرق الرفق بالحيوانات، وعلق متابع قائلا: «تعظيم سلام وألف تحية لضابط شرطة بهذه الإنسانية»، وكتب آخر: «ربنا يزيدك من نعيم الله وتترقي وتوصل أعلى المناصب وتساعد المحتاج وتكسب رضي الرحمن ويكفيك شر الدنيا».

ووجه آخر نصحية للضابط عند تقديم طعام للقطة مرة آخرى قائلا: «من الإضل وضع التونة في علبة بلاستيك.. علشان وهى بتلحس الصاج ميعورهاش، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وجمعة مباركة عليك وعلى أسرتك الكريمة».