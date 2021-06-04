بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. تفاصيل 12 وظيفة خالية

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتوفير وظائف شاغرة في عدد من المؤسسات والشركات، تستعرضها «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وظيفة محامي نقض

اسم الشركة: confidential .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 15 سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 45 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير حسابات

اسم الشركة: سمارت تك ايجيبت.

مقر العمل: المعادى - القاهرة .

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4500 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: فور ديزاين.

مقر العمل: حدائق القبة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 6500 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: Gsa .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: Gsa .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: Gsa .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة - هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مشرفة مبيعات مستحضرات تجميل

اسم الشركة: اوبال إيجيبت .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: الافريقية للتجارة والمقاولات .

مقر العمل: فيصل - الجيزة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس ميكانيكا

اسم الشركة: Gsa .

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الهندسة».

وظيفة مساعدة طبيب اسنان

اسم الشركة: مركز مكادى للأسنان.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كاتب محتوى

اسم الشركة: فور ديزاين .

مقر العمل: حدائق القبة - القاهرة .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب: ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 3000 - 6000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: عاطف جروب .

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 4-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 28 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 100- 1000 جنيه مصري.